GameStop, l'intrigo spiegato dal comico Trevor Noah nei panni di Margot Robbie

Per spiegare ciò che sta succedendo a GameStop, il comico Trevor Noah si è rifatto alla scena con Margot Robbie ne La grande scommessa per uno sketch video.

Trevor Noah, comico e conduttore del Daily Show, si è rifatto alla scena con Margot Robbie ne La grande scommessa per uno sketch sull'attuale situazione di GameStop. Come ricorderete, nel film di Adam McKay, per spiegare alcuni concetti complessi del mondo della finanza ci sono varie soluzioni comiche, tra cui una sequenza in cui l'attrice australiana, in vasca da bagno, recita un monologo mentre le servono champagne.

Per chiarire ciò che sta accadendo ora con la catena di negozi GameStop, le cui quotazioni in borsa sono salite in maniera vertiginosa grazie all'iniziativa di un gruppo di internauti (il tutto avrebbe avuto inizio in un gruppo di discussione su Reddit), Noah ha inserito la propria faccia nella clip del film, imitando l'accento australiano per spiegare cos'è accaduto. Qui sotto potete vedere il buffo video, condiviso su Twitter dall'account del Daily Show:

Sudafricano di nascita, Trevor Noah vive negli Stati Uniti dal 2011, avendo iniziato a esportare con successo i propri spettacoli di stand-up comedy (è stato il primo comico del suo paese a esibirsi all'interno del Tonight Show), ed è entrato a far parte del team del Daily Show come corrispondente nel 2014, prima di ereditare la carica di conduttore da Jon Stewart un anno dopo.

Come il suo predecessore, Noah mantiene alto il livello di satira politica e di critica dei media americani, in particolare l'atteggiamento ipocrita dello staff di Fox News, da sempre portavoce ufficioso del pensiero del partito repubblicano e negli ultimi quattro anni uno dei principali vettori di fake news in nome di Donald Trump. Da marzo il programma è stato ribattezzato The Daily Social Distancing Show, riferendosi al fatto che tutti i collaboratori filmano i loro contributi separatamente, ciascuno dal proprio domicilio. Come attore Noah ha avuto un ruolo minore nel film Marvel Black Panther, prestando la voce a Griot, l'intelligenza artificiale dei velivoli usati dal popolo di Wakanda.