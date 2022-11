Trevor Noah: I Wish You Would, su Netflix in streaming da oggi

Trevor Noah: I Wish You Would, il nuovissimo speciale del conduttore americano di The Daily Show, arriva su Netflix in streaming da oggi 22 novembre 2022.

Trevor Noah: I Wish You Would, il nuovissimo speciale del conduttore americano di The Daily Show, arriva su Netflix in streaming da oggi 22 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il comico e presto ex conduttore di The Daily Show Trevor Noah sbarca con il suo terzo speciale comedy su Netflix: intitolato I Wish You Would, lo spettacolo vede il vincitore dell'Emmy che racconta alcuni eventi della sua vita, inclusa la sua esperienza nell'apprendimento del tedesco, come ha affrontato la comunicazione moderna e il suo eterno amore per il curry. Dal suo show possiamo aspettarci molta politica americana, con imitazioni di Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e, ovviamente, Donald Trump.

Spazio anche alla madre di Noah: la donna è uno dei personaggi di punta nel libro best seller di Noah Born a Crime, e il suo nome era già presente nel titolo del suo secondo speciale Netflix, Son of Patricia. Dopo aver annunciato la sua brusca uscita dal The Daily Show dopo aver lavorato per sette anni come conduttore, Noah ha rivelato che non sarebbe "scomparso", ha paragonato la sua esperienza a Charlie e la fabbrica di cioccolato e ha rivelato che dopo averci pensato, si è reso conto che gli mancavano gli spettacoli di cabaret e che voleva tornare sul palco.