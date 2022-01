Galline in fuga 2: la prima immagine del film che uscirà su Netflix nel 2023

Aardman Animation ha distribuito la prima immagine di Galline in fuga 2, film d'animazione in uscita su Netflix nel 2023.

Siete pronti per il ritorno di Gaia e Rocky Bulboa? Aardman Animation ha distribuito la prima immagine ufficiale di Galline in fuga 2, sequel dell'apprezzatissimo film in stop-motion diretto da Peter Lord e Nick Park nel 2000. Il progetto uscirà su Netflix nel 2023.

Il sequel di Galline in fuga - il cui titolo originale sarà Chicken Run: Dawn of the Nugget - sarà disponibile su Netflix il prossimo anno e segnerà una nuova collaborazione tra Aardman Animation e il colosso del video on demand dopo il cortometraggio Robin Robin. Poche ore fa, lo studio d'animazione ha rilasciato la prima immagine ufficiale tratta dal film! Ma non finisce qui! Aardman Animation, infatti, ha rivelato anche la sinossi del sequel di Galline in fuga, che recita:

"Dopo aver messo in atto una fuga mortale dalla fattoria di Tweedy, Gaia ha finalmente raggiunto il suo sogno: un'isola rifugio per tutto lo stormo, lontano dai pericoli del mondo umano. Quando lei e Rocky danno alla luce una piccola di nome Molly, il lieto fine di Gaia sembra completo. Ma sulla terraferma l'intera razza dei polli affronta una nuova e terribile minaccia! Per Gaia e la sua squadra, anche a costo di mettere a rischio la libertà faticosamente conquistata, è tempo di tornare in azione!".

A doppiare i personaggi del sequel di Galline in fuga saranno Thandie Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Imelda Staunton, Jane Horrocks, Lyn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, David Bradley, Romesh Ranganathan, Daniel Mays e Nick Mohammed. Diretto da Sam Fell, il progetto sarà scritto da Karey Kirkpatrick, John O'Farrell e Rachel Tunnard.

Nel 2000, Galline in fuga si è affermato come il film in stop-motion dal maggiore successo di tutti i tempi. A detta di Aardman Animation, però, "era necessario trovare il giusto partner e la giusta storia per tornare a raccontare le vicende di questo stormo di pennuti!".