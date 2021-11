Gal Gadot, da Wonder Woman a strega di Biancaneve: le fan art crossover (FOTO)

Gal Gadot ha postato sul suo profilo Instagram una fan art crossover tra Wonder Woman e la Strega di Biancaneve, ruolo che interpreterà in un nuovo live action diretto da Marc Webb.

Come riportato da Comic Book, Gal Gadot ha recitato in numerosi film ma il pubblico le è rimasto particolarmente legato grazie al ruolo di Diana Prince in Wonder Woman. L'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di fan art crossover tra Wonder Woman e la Strega Cattiva di Biancaneve e i sette nani. L'attrice ha scritto: "Grazie per questi straordinari artwork. Non vedo l'ora di portare in vita questo affascinante personaggio".

Poche settimane fa, è stata annunciata la notizia per cui Gal Gadot interpreterà la Strega Cattiva nel nuovo live action di Biancaneve. Nel film reciterà anche Rachel Zegler nei panni della protagonista. Interrogata sul modo in cui porterà in scena il suo personaggio, Gal Gadot ha risposto a Variety: "Ci sono tante cose che non posso rivelare! Il punto di vista su questa storia è assai singolare e gioioso. Sono davvero emozionata e mi piacerebbe tanto potervi raccontare di più!".

Sean Bailey dei Disney Studios ha dichiarato a proposito di questo reboot in live action di Biancaneve e i sette nani: "Come team abbiamo la straordinaria opportunità di ripensare un classico. In un certo senso, così come Iron Man, Thor e Captain America sono i supereroi Marvel, Alice, Cenerentola e Mowgli sono i nostri! E personaggi come Crudelia e Maleficent sono i supervillain! Pensiamo che riportare questi personaggi al cinema sfruttando il massimo offerto dalla tecnologia sia davvero eccitante".

Infine, Marc Webb ha commentato la scelta di Rachel Zegler nei panni della protagonista del suo nuovo film: "Rachel ha capacità vocali straordinarie. La sua forza, l'intelligenza e l'ottimismo fanno parte della modalità per riscoprire la gioia alla base di questo classico Disney".

Recentemente, Gal Gadot ha recitato insieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds nel nuovo blockbuster targato Netflix (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Red Notice).