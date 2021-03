Gal Gadot: Wonder Woman è incinta del terzo figlio

Gal Gadot, volto di Wonder Woman, ha annunciato di essere incinta per la terza volta. La celebre attrice è sposata dal 2008 con l'imprenditore israeliano Yaron Varsano e ha già due figlie: la più grande è nata nel 2011, la minore, invece, nel 2017.

Attraverso il suo profilo Twitter, l'attrice ha postato una fotografia insieme al marito e alle due figlie e ha annunciato di essere incinta di un terzo figlio. Gal Gadot ha taggato il marito e ha scritto: "Ci siamo, ancora una volta!". Nella fotografia postata, le due figlie dell'attrice e suo marito accarezzano la pancia incipiente della madre e moglie.

Le tempistiche dell'evento, d'altronde, sono perfette. Come riportato da Comic Book, Gal Gadot è reduce dal tour promozionale di Wonder Woman 1984 e ha da poco girato due blockbuster, Assassinio sul Nilo e Red Notice, prodotto da Netflix. Sebbene anche il 2021 sia un anno decisamente impegnativo per l'interprete, senza dubbio la Gadot potrà avere un po' di tempo in più per sè stessa e la sua famiglia. Ad aggiungersi ai progetti appena citati è anche Zack Snyder's Justice League, rimontaggio con l'aggiunta di nuove scene della versione di Justice League al cui timone si inserì Joss Whedon a fine corsa. A proposito dello scontro tra Ray Fisher e Joss Whedon, Gal Gadot è intervenuta a sostegno dell'attore e ha affermato: "Sono felice che Ray sia stato in grado di fornire la sua versione dei fatti. Non ho preso parte alle riprese con Joss Whedon. La mia esperienza con lui non è stata delle migliori ma va bene così. L'importante, in quel momento, era portare il risultato a casa".

Zack Snyder's Justice League sarà disponibile su HBO Max a partire dal prossimo 18 marzo. Oltre ad aver interpretato Wonder Woman nel DCEU, Gal Gadot è nota per aver recitato negli episodi 5, 6 e 7 del franchise di Fast & Furious.