Gal Gadot, star di Wonder Woman 1984, scopre il cibo di Taco Bell e il video è esilarante

L'attrice Gal Gadot, prossimamente nelle sale con Wonder Woman 1984, ha provato per la prima volta il cibo di Taco Bell e nel video si assiste alla sua reazione esilarante.

Gal Gadot, durante una divertente apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha provato per la prima volta il cibo americano e della catena Taco Bell, rivelando le sue opinioni riguardanti le pietanze proposte dalla catena di fast food.

L'attrice israeliana, come dimostra il video dello show, ha avuto delle reazioni esilaranti che sono già diventate virali online.

La star di Wonder Woman 1984 ha assaggiato per la prima volta l'Egg Nog, la bevanda tipica delle festività natalizie, esprimendo la sua sorpresa dopo la scoperta che tra gli ingredienti non ci sono delle vere uova. Gal Gadot ha ammesso "Non voglio far star male qualcuno o offenderlo, ma senza rum non è niente di speciale".

Jimmy Fallon ha a sua volta provato dei piatti tipici israeliani, rimanendo conquistato dai dolci.

L'interprete di Diana Prince ha poi provato gli HO-HOs, approvando i dolci al cioccolato, passando poi le pietanze di Taco Bell, rimanendo conquistata: "Saporito, salato, ha diverse consistenze, è davvero buono!". Gal Gadot ha ammesso: "Questo è fantastico! Non riesco a credere che non l'avevo mai provato!".

Il cinecomic, in arrivo nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.