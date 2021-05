Gal Gadot sugli scontri tra Israele e Gaza: "Ho paura per la mia famiglia"

Gal Gadot, interprete di Wonder Woman, ha commentato su Instagram gli scontri tra Israele e Gaza, dicendosi impaurita e preoccupata per la sua famiglia e per le popolazioni dei due paesi coinvolti nel conflitto.

Gli scontri esplosi tra Israele e Gaza stanno sconvolgendo nuovamente il mondo, soprattutto dopo l'aumento degli attacchi che hanno incluso il lancio di oltre 500 missili e l'utilizzo di bombe incendiarie. Nel pieno di questa situazione allarmante, anche Gal Gadot ha voluto lanciare un appello nella speranza che il conflitto si interrompa il prima possibile. L'attrice e modella israeliana, nota soprattutto per essere l'interprete di Wonder Woman sul grande schermo, ha condiviso sui social un post in cui esprime tutto il suo dolore per quello che sta accadendo nel suo Paese e chiede ai leader mondiali di trovare una soluzione che non metta a rischio ulteriori vite.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot usa il Lazo della Verità in una scena

Gal Gadot ha quindi espresso la sua preoccupazione per la sua famiglia e per tutte le persone che si trovano nel mezzo del conflitto che ha innescato il bombardamento di Tel Aviv da parte del movimento di Hamas. "Il mio cuore è spezzato. Il mio paese è in guerra. Sono preoccupata per la mia famiglia, per i miei amici. Sono preoccupata per la mia gente", si legge nella prima parte del post. L'attrice ha poi sottolineato che questo conflitto risale a molti anni fa e ha causato fin troppe vittime. Ha indicato che entrambi i paesi meritano pace e libertà, dicendo: "Questo è un circolo vizioso che dura da troppo tempo. Israele merita di vivere come una nazione libera e sicura, i nostri vicini meritano lo stesso". Alla fine del post, Gal Gadot ha inviato le sue condoglianze alle persone che hanno perso un proprio caro durante i recenti scontri. "Prego per le vittime e le loro famiglie, prego che finisca questa inimmaginabile ostilità, prego che i nostri leader trovino una soluzione in modo che possiamo vivere insieme in pace. Prego per giorni migliori", ha quindi concluso Gal Gadot.

Gli scontri tra Israele e Gaza si sono intensificati fino al bombardamento di Tel Aviv da parte del Movimento di Hamas, che ha provocato vittime e danni materiali a vari edifici. I dati attuali affermano che finora ci sono stati più di 50 morti, tra cui 14 bambini e 3 donne.