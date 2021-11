Gal Gadot e suo marito lanciano una nuova linea di mac and cheese (VIDEO)

'Sono così entusiasta di mostrarvi a che cosa abbiamo lavorato per così tanto tempo', ha scritto Gal Gadot su Instagram a proposito della sua nuova linea di mac and cheese.

Come testimonia un video caricato da Gal Gadot su Instagram , l'attrice israeliana e suo marito Jaron Varsano, insieme ad un vero e proprio team di professionisti ed esperti culinari, hanno appena lanciato una nuova linea di mac and cheese in scatola chiamata GOODLES, secondo quanto riferito da People.com lo scorso martedì.

Il sito web riporta che il prodotto contiene 6 grammi di fibre e 14 grammi di proteine e che i maccheroni sono realizzati con verdure come spinaci e funghi e del vero formaggio. La Gadot ha dichiarato che sebbene sia un'"amante dei maccheroni al formaggio da tutta la vita", sa che non è salutare consumarli continuamente e, per questo motivo, "voleva cercare un'opzione più sana".

I nomi delle varietà disponibili sono: Cheddy Mac, Mover & Shaker, Twist MY Parm e Shella Good e, secondo quanto riferito, il costo per una confezione da quattro è di 20 dollari. "Sono così entusiasta di mostrarvi a che cosa abbiamo lavorato per così tanto, tanto tempo", ha scritto l'attrice nella didascalia del video postato su Instagram.

Gal Gadot, principalmente nota per aver interpretato Wonder Woman sul grande schermo, ha recentemente recitato nel film targato Netflix intitolato Red Notice, al fianco di Dwayne Johnson e Ryan Reynolds; la pellicola ha battuto tutti i record della piattaforma di streaming, almeno per quanto concerne i film originali.