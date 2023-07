Cleopatra, Gal Gadot:'Cambierà la narrazione della regina'

Intervistata da Vogue Hong Kong, Gal Gadot che film su Cleopatra nel quale reciterà nel ruolo della regina egizia cambierà la narrazione sul personaggio.

Cleopatra è prodotto da Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, e dalla stessa attrice:"Israele confina con l'Egitto e sono cresciuta con così tante storie su Cleopatra, è come un nome familiare. Se Wonder Woman è la leader forte immaginaria, Cleopatra è in realtà quella vera. È un perfetto esempio di storia che volevo raccontare, perché ho iniziato a leggere diversi libri su Cleopatra e ho detto 'Wow, è affascinante'. Ebbe una relazione con Giulio Cesare e Marco Antonio. Ma la verità è che c'è molto di più in lei" ha spiegato Gadot.

"Era così in anticipo sui tempi. L'Egitto e ciò che l'Egitto era all'epoca era futuristico rispetto ad oggi. Non posso dire molto ma sono così appassionata nel raccontare la sua storia e rendere giustizia a questo personaggio e celebrare la sua eredità. Abbiamo una bellissima sceneggiatura e non vedo l'ora di condividere questa storia con il mondo e cambiare la narrativa di Cleopatra da semplice seduttrice" ha proseguito.

Alla regia di Cleopatra ci sarà Kari Skogland.