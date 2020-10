Gal Gadot sarà Cleopatra in un film della regista di Wonder Woman

Gal Gadot interpreterà Cleopatra in un film biografico targato Paramount che sarà diretto da Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman.

Gal Gadot vestirà i panni di Cleopatra, iconica regina che regnò in Egitto dal 52 a.C. fino alla sua morte, in un film targato Paramount che sarà diretto da Patty Jenkins sulle basi di una sceneggiatura firmata da Laeta Kalogridis. Jenkins quindi tornerà a dirigere l'attrice di Wonder Woman in quello che si preannuncia un progetto ambizioso ed epico, per il quale Paramount ha battuto concorrenti del calibro di Warner Bros., Netflix e Apple.

Wonder Woman: Gal Gadot sul set

Deadline, che ha riportato la notizia, ha aggiunto che Patty Jenkins e Gal Gadot faranno parte del team produttivo del film con la loro Pilot Wave Motion Pictures, affiancati da Atlas Entertainment e da Kalogridis che invece sarà produttore esecutivo. Gli accordi si sono conclusi nella giornata di ieri. L'idea di interpretare Cleopatra, un ruolo ambizioso e affascinante, è partita proprio da Gal Gadot che ha incaricato Kalogridis di occuparsi dello script.

Paramount avrebbe ottenuto il progetto dopo aver garantito un budget importante per un film che sarà realizzato prima possibile. Laeta Kalogridis, già autrice di Alexander, Shutter Island e Alita: Battle Angel, inizierà subito il suo lavoro sulla sceneggiatura mentre Gal Gadot e la Jenkins collaboreranno per dar forma alla storia del film. Per Gadot e Jenkins questo potrebbe essere il prossimo progetto dopo il sequel di Wonder Woman che uscirà in Italia a gennaio (salvo imprevisti).

Elizabeth Taylor allo specchio in una scena di Cleopatra, del 1963

La storia di Cleopatra, sovrana egizia del periodo tolemaico, è stata già portata con successo sul grande schermo. Tra le interpretazioni più celebri ricordiamo quella di Elizabeth Taylor nel film del 1963, un kolossal che vinse quattro Oscar ma sforò il budget iniziale ad un punto tale che la 20th Century Fox quasi rischiò la bancarotta. Prima ancora, nel 1917, l'affascinante regina egizia fu interpretata dalla prima vamp del grande schermo, l'americana Theda Bara, ma nel corso della storia del cinema, tante attrici hanno avuto la possibilità di interpretare Cleopatra, tra cui Vivien Leigh e Rhonda Fleming.

Negli ultimi anni si era parlato anche di Angelina Jolie e Lady Gaga nel ruolo di Cleopatra in un progetto che non è mai stato concretizzato e per il quale erano stati fatti i nomi di James Cameron, Denis Villeneuve e David Fincher.