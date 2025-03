Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest e vola all'Eurovision 2025 con Tutta l'Italia

Gabry Ponte ha scritto un'altra pagina della sua carriera con una vittoria storica al San Marino Song Contest 2025. Il celebre DJ e produttore musicale ha conquistato il primo posto con il brano Tutta l'Italia, guadagnandosi così il diritto di rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.

Gabry Ponte all'Eurovision con Tutta l'Italia

Dopo l'annuncio della vittoria, Gabry Ponte ha espresso la sua emozione e gratitudine, citando anche Carlo Conti, che ha voluto fortemente il brano come jingle del Festival di Sanremo: "Vorrei ringraziare tutti i concorrenti del San Marino Song Contest che hanno partecipato con me e, ovviamente, Carlo Conti per aver creduto in questa canzone", ha dichiarato.

La finalissima del concorso si è svolta sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, con una serata ricca di spettacolo e ospiti d'eccezione. Alla conduzione Francesco Facchinetti e Flora Canto, mentre tra gli artisti che si sono esibiti durante la serata troviamo Cristiano Malgioglio, già noto per aver commentato l'Eurovision per la Rai, La Rappresentante di Lista e Senhit, storica concorrente sammarinese della kermesse europea.

Gabry Ponte ha avuto la meglio in una competizione serratissima, superando al secondo posto il gruppo italiano The Rumpled, con il brano You Get Me So High, e al terzo posto l'artista ucraino Teslenko, con Storm. La classifica completa ha visto esibirsi talenti provenienti da diversi paesi, tra cui Albania, Svezia, Slovenia e Belgio, dimostrando ancora una volta l'internazionalità del concorso.

Oltre alla vittoria principale, la serata ha visto l'assegnazione di alcuni premi speciali:

- Premio della Critica: assegnato a Pierdavide Carone per il brano Mi vuoi sposare?

- Premio TV San Marino: vinto dalla belga Angy Sciaqua

- Premio Una Voce per San Marino: assegnato a The Rumpled

San Marino è ormai diventato un habitué dell'Eurovision, e dopo anni di risultati altalenanti, spera che la popolarità e l'esperienza di Gabry Ponte possano regalare al paese un risultato storico. Ora non resta che attendere maggio per scoprire se Tutta l'Italia riuscirà a conquistare il cuore di... Tutta l'Europa!