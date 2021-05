Gabriele Salvatores: la data di uscita di Comedians è ufficiale

Comedians, il nuovo film di Gabriele Salvatores, adesso ha una data di uscita: il 10 giugno 2021. Lo ha confermato il regista alle Giornate Professionali di Cinema Reload, sottolineando che il film sarà distribuito nelle sale.

Venezia 2010: Gabriele Salvatores alla presentazione del suo 1960

In occasione dell'incontro online, Gabriele Salvatores ha dichiarato a proposito del suo Comedians: "Sono felice di aver accettato la proposta di Luigi Lonigro e Paolo Del Brocco. Metto a disposizione delle sale il mio ultimo film, Comedians, in cui recitano anche come Christian De Sica, Ale e Franz e Natalino Balasso. Vi comunico con gioia che il film sarà nelle sale da giovedì 10 giugno e spero vi terrà compagnia per tutta l'estate".

L'annuncio è stato effettuato da Gabriele Salvatores attraverso un videomessaggio durante il convegno in streaming Ritorno al Cinema, che chiude le Giornate Professionali di Cinema Reload. Il regista Premio Oscar per Mediterraneo ha anche sottolineato l'importanza del ritorno alla sala cinematografica: "Come tutti voi, ho la voglia e la speranza di ritornare il prima possibile in sala a vedere i film sul grande schermo. Per me, le sale sono l'anima del cinema ed ecco perché sono molto felice di mettere a disposizione delle sale, del pubblico e del progetto di ripartenza, giustamente tanto sostenuto dal Ministro Franceschini, il mio ultimo film, girato in piena pandemia".

Anche Paolo Del Brocco ha evidenziato la necessità di ricostruire il rapporto tra la sala cinematografica e il pubblico: "Dopo aver tenuto fermi quasi tutti i titoli del nostro listino, siamo fiduciosi che l'uscita di Comedians di Gabriele Salvatores rappresenti una grande opportunità per ricostruire a breve il rapporto interrotto con il pubblico, trattandosi di uno dei film italiani più attesi. Sposiamo in pieno il piano per la ripartenza e siamo al fianco degli esercenti cinematografici italiani in questo momento duro ma decisivo per il futuro della nostra industria".

Comedians sarà una riflessione sul senso stesso della comicità in epoca contemporanea ed è tratto dalla pièce teatrale di Trevor Griffiths della fine degli anni Settanta. Incentrato su una serata di stand-up comedy, il film racconterà l'opportunità che sei aspiranti comici hanno di cambiare la loro vita.