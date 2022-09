Gabriele Muccino a Francesco Totti: "Il tuo avvocato è una rovina figli"

Gabriele Muccino mette in guardia Totti dal suo legale: il regista ha conosciuto l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace in occasione del suo divorzio.

Nella separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è arrivato il momento di parlare anche per Gabriele Muccino. Il regista ha conosciuto la legale dell'ex calciatore in un processo di divorzio che ha lasciato traumatizzato il figlio, e ha cercato di mettere in guardia le parti in causa.

Ieri Francesco Totti ha parlato della fine della sua relazione con Ilary Blasi con il Corriere della sera, accusando, tra l'altro, l'ex moglie di essere stata la prima a tradire. Il tono usato dall'ex calciatore a Gabriele Muccino è sembrato quello che l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace suggerisce di solito ai suoi clienti.

Rispondendo su Instagram ad un post di Selvaggia Lucarelli, che criticava aspramente Francesco Totti, il regista ha scritto: "Il legale di Totti io l'ho conosciuto bene. L'ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni, un veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati".

Il divorzio di cui parla il regista, secondo quanto scrive "fu cadenzato da illazioni pericolosamente riprese da 'Chi', un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: otto in tutto. Tutte archiviate".

Le denunce contro di lui "Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando le vite di persone che si sono amate, come fossero noci".

Alla fine, forse alla luce di quello che sta vedendo nella separazione tra Francesco Totti ed Ilari Blasi, Gabriele Muccino avvisa che, seguendo questa strada, i figli rimarranno traumatizzati a vita.