Gabriele Corsi prepara il ritorno al NOVE e dice addio alla RAI: "Lavoro a un preserale fortissimo”

Gabriele Corsi si allontana definitivamente dalla Rai. Dopo i progetti estivi che lo avevano visto coinvolto nella nuova conduzione corale di Domenica In, il commentatore italiano dell'Eurovision Song Contest ha scelto di proseguire la sua collaborazione con Nove, l'emittente in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery.

L'annuncio è arrivato nel corso del Festival dello Spettacolo, organizzato da TV Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano. Corsi, ospite di uno dei panel insieme al direttore di Nove Aldo Romersa, ha confermato che il suo futuro sarà legato al network che lo ha accolto e valorizzato negli ultimi anni.

Le parole di Gabriele Corsi e il ritorno di Don't Forget the Lyrics!

Il conduttore ha spiegato: "Con loro sto lavorando a tutta una serie di progetti per tornare con un programma preserale molto, molto, molto forte secondo me. Approfitto anche per dire che Don't Forget the Lyrics! tornerà, perché è un programma cardine che mi ha dato tantissimo e che mi diverto tantissimo a fare. Per il momento vogliamo testare anche altre cose, sia per il preserale che per la prima serata. A me piace sperimentare, anche progetti un po' folli."

Gabriele Coorsi a Don’t Forget the Lyrics!

Con queste parole, Corsi ha quindi confermato non solo il ritorno del fortunato quiz musicale Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo, ma anche l'intenzione di ampliare la sua presenza su Nove con nuovi format, sia nella fascia preserale che in prima serata. La collaborazione tra Gabriele Corsi e Nove è ormai consolidata: oltre a Don't Forget the Lyrics!, il conduttore ha guidato programmi di successo come Il contadino cerca moglie e il game show itinerante Deal With It - Stai al gioco, diventando uno dei volti più riconoscibili del canale.

La rinuncia a Domenica in

Negli ultimi mesi, il nome di Corsi era stato accostato a Domenica In, dove avrebbe dovuto affiancare Mara Venier nella nuova formula del programma di Rai 1. Tuttavia, il progetto non si è mai concretizzato: secondo indiscrezioni, sarebbe stata proprio "zia Mara", che Gabriele avrebbe smesso di seguire su Instagram, a porre il veto sulla sua partecipazione.

La Rai aveva poi annunciato ufficialmente la rinuncia di Corsi con un comunicato, spiegando che la decisione era stata presa "di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell'artista". Con la chiusura definitiva di questa parentesi, Gabriele Corsi guarda quindi avanti, pronto a consolidare la sua carriera nel gruppo Warner Bros. Discovery, dove continua a trovare spazio per la sua ironia, la voglia di sperimentare e la capacità di reinventarsi in ogni progetto televisivo.