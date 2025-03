Don't forget the lyrics, al via stasera sul Nove la settima edizione con Gabriele Corsi: gli ospiti, le novità

Torna la sfida a suon di ugole tra cantanti amatoriali: settima edizione per il game show condotto da Gabriele Corsi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Nove alle 20.30.

A partire da stasera sul Nove si torna a cantare i brani più belli della musica italiana con le nuove puntate di Don't forget the lyrics - Stai sul pezzo, in onda dal lunedì al venerdì, alle 20:30.

A condurre il gioco, ritroveremo Gabriele Corsi.

Don't forget the lyrics: come funziona il gioco di Nove

Locandina di Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo

Appassionati di musica, cantanti amatoriali: Don't forget the lyrics ha sempre un'unica regola, quella di non dimenticare il testo delle canzoni.

Con l'edizione al via stasera, il programma è giunto alla settima edizione e si conferma uno dei titoli più amati su Nove.

Questo il meccanismo del gioco. In ogni puntata, tre concorrenti sceglieranno tra sei categorie, di cui tre con punteggio nascosto: nel corso delle diverse manche, dovranno esibirsi fino a quando la musica si fermerà. A questo punto, le parole della canzone scompariranno. Sarà proprio in quel momento che i concorrenti dovranno dimostrare di conoscere il testo, mettendo alla prova la propria memoria e intuizione. I due concorrenti che avranno totalizzato il punteggio più alto si scontreranno al "duello": solo uno di loro proseguirà verso la scalata finale.

Il vincitore di ogni puntata tornerà in quella successiva, affrontando in ogni appuntamento due nuovi sfidanti e cercando di conquistare il montepremi di 10.000 euro in gettoni d'oro.

Gli ospiti della nuova edizione

Gabriele Corsi in una foto promozionale per il programma Don't Forget the Lyrics

Ad accompagnare Gabriele Corsi ci sarà la Stai sul pezzo Band, con i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile. In studio arriveranno poi tanti ospiti, tra cui Amedeo Minghi, Alessandro Canino, Syria e Nina Zilli.

Torneranno anche le puntate a tema, come rock o lento, anni 80 vs 2000, m'ama non m'ama. Don't forget the lyrics-Stai sul pezzo è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.