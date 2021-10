Gabriel Garko sui grandi amori della sua vita: "L'ultimo è adesso"

Gabriel Garko ha avuto alcuni grandi amori, l'ultimo è quello che sta vivendo adesso: lo ha detto lo stesso Gabriel a Francesco Canino, che ha intervistato l'attore di L' Onore e il rispetto per FQMagazine, tracciando un ritratto inedito di Garko.

Dopo il famoso coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5, alcune delle sue ex hanno raccontato di essere cadute dal pero, sottolineando, nei vari salotti televisivi, che la loro relazione con Garko era reale e che l'attore torinese si era preso gioco di loro. Ricordiamo ad esempio Manuela Arcuri che, ospite di Barbara D'Urso, ebbe a dire "la nostra storia è stata vera" e poi "ho pensato di essere stata una copertura come le altre donne. Mentre le altre erano complici con lui, io non lo sapevo. È questo che mi ha lasciata interdetta, mi sono sentita usata". La Arcuri fece riferimento alle storie con Rosalinda Cannavò ed Eva Grimaldi, costruite a tavolino per nascondere l'omosessualità dell'attore.

Questo ritorno delle sue ex, alla ricerca di un briciolo della notorietà perduta, è stato commentato da Gabriel in maniera ironica "è una cosa che mi fa venire un po' di tristezza. Però sono abbastanza egocentrico da pensare che se ancora oggi c'è qualcuno che usa il mio nome, allora ho seminato bene", ha detto rispondendo ad una domanda di Francesco Canino.

A Gabriel Garko, come alla maggior parte dei Vip, sono stati attribuii vari flirt, uno dei più recenti, e quello con Gabriele Rossi, una storia d'amore vissuta nell'ombra, prima del coming out di Garko. Tra i due è rimasto un ottimo rapporto, tanto che il ballerino, subito dopo la famosa puntata del Grande Fratello Vip 5, condivise nelle storie di Instagram l'immagine di un burattino a cui vengono tagliati i fili, nella caption scrisse: "Pace, Bene, Amore".

A proposito dell'amore Gabriel ha detto di essere stato innamorato "la prima volta da giovanissimo e la storia è durata quattro anni. La seconda con Riccardo, con cui sono stato 12 anni. La terza spero sia questa che sto vivendo". Ora il suo sogno è avere un figlio, gli auguriamo proprio con l'attuale compagno.