Gabriel Garko: è morto il padre Claudio Oliviero

Grave lutto per Gabriel Garko: è morto suo padre, Claudio Oliviero. L'annuncio è stato dato su Instagram dall'attore torinese che in una recente intervista a Chi aveva parlato delle cattive condizioni di salute del genitore.

Gabriel Garko ha pubblicato su Instagram una serie di foto del padre, nell'ultima si vede lo stesso attore in compagnia di entrambi i genitori. La caption che accompagna la foto è "Ciao papa'... fai buon viaggio", con queste semplici parole Garko ha annunciato a tutti la morte del genitore. Le condizioni di salute di Claudio Oliviero erano da un po' di tempo fonte di preoccupazioni per il protagonista de L'onore e il rispetto, in un'intervista al settimanale Chi dello scorso 21 aprile Garko aveva detto "Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica".

Molti colleghi, come Stefania Orlando e Marco Carta, hanno voluto essere vicini a Gabriel Garko con un massaggio. Rosalinda Cannavò, sua finta fidanzata ai tempi dell'Ares Production, ha voluto far sentire il suo affetto scrivendogli "Un abbraccio fortissimo mi dispiace tanto ! Ti voglio bene". Ma sono tantissimi anche i messaggi di semplici fan che stanno provando a far sentire meno solo il loro beniamino in questo difficile momento.

In un'intervista a Verissimo Gabriel, parlando del rapporto con i genitori, aveva detto: "Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto. Ma i miei genitori sono un po' strani sotto questo punto di vista, perché per il lavoro che faccio a mia madre non è che sia sempre mai piaciuto tanto, però non le piaceva perché pensava che non ce la facessi, poi quando ce l'ho fatta hanno comunque continuato a trattarmi come figlio non come persona famosa".