Gabriel Garko fotografato con un nuovo amico misterioso

Gabriel Garko è stato fotografato con un nuovo misterioso amico in giro per Roma e il web non può non interrogarsi sulla sua identità.

Gabriel Garko è di nuovo al centro del gossip dopo che è stato fotografato a Roma con un nuovo amico, la cui identità è ancora sconosciuta. L'attore fino a pochi mesi fa era inseparabile da Gabriele Rossi con cui però non si vede più da un bel po' di tempo.

Partiamo con una precisazione: le storie attribuite a Gabriel Garko sono sempre presunte, l'attore tiene molto alla sua privacy e, nonostante i numerosi rumors, non ha mai confermato molte delle relazioni che via via gli sono state attribuite. In questi giorni Gabriel è stato fotografato dal settimanale Chi con un nuovo e misterioso amico, qualcuno al di fuori del suo normale giro di amicizie, i due sono stati paparazzati mentre cenavano e subito dopo durante una passeggiata in zona Prati. Nelle foto Garko è sorridente, tra i due sembra esserci molta complicità, qualche abbraccio ma nulla più.

Gabriel Garko è molto attivo sui social, lui e Gabriele Rossi erano amatissimi sul web ed i loro scatti insieme attiravano migliaia di like. La coppia, mai ufficialmente dichiaratasi, avrebbe smesso di frequentarsi qualche mese fa, da allora non sono stati più visti insieme e nessuno scatto è stato pubblicato sui social. Pochi giorni fa il settimanale Oggi aveva scritto di una crisi sentimentale del protagonista de Il bello delle donne con la persona con cui sarebbe "segretamente legato da alcuni anni".

Garko avrebbe rifiutato ultimamente anche alcune proposte arrivate da Mediaset per alcuni reality.