Gabriel Garko è gay? La risposta di Imma Battaglia

Gabriel Garko è gay? Imma Battaglia ha risposto alla domanda del giornalista del quotidiano milanese sull'orientamento sessuale dell'amico: 'è una persona riservata, bisogna rispettarlo'.

Gabriel Garko è stato sempre al centro del gossip, le informazioni sulla sua vita privata hanno riempito le pagine dei giornali specializzati. Nonostante le relazioni con personaggi dello spettacolo come Serena Autieri, Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi il suo orientamento sessuale è sempre stato messo in dubbio.

Rodolfo Valentino - La leggenda: Gabriel Garko in una immagine promozionale della fiction

Nell'ultimo anno ci sono stati molti rumors su una relazione tra Gabriel Garko e l'attore Gabriele Rossi. I due hanno sempre parlato di un'amicizia speciale. Alcune settimane fa sui social si è parlato anche della fine di questa presunta storia d'amore, quando Rossi è stato visto in discoteca senza Gabriel.

Il Corriere della sera ha intervistato Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, e non poteva mancare la domanda sull'orientamento sessuale del protagonista de Il bello delle donne. "Gabriel Garko gay? Ormai è anche mio amico, ha una sensibilità rara, molto simile a quella di Eva. Per il resto, è libero di dire o no quel che vuole - ha risposto l'attivista del movimento LGBT aggiungendo - Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole".