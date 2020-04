Gabriel Garko e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, si stuzzicano su Instagram

Gabriel Garko si fotografa a letto e scherza con Chiara Giordano su Instagram. Tra l'attore è l'ex moglie di Raoul Bova Bova esiste un'amicizia che sta accedendo la fantasia dei loro follower sui social.

Gabriel Garko, nonostante la sua ultima apparizione in televisione risalga quasi a tre anni fa, con il cameo in Il bello delle donne... alcuni anni dopo, resta uno dei personaggi più seguiti sui social. La vita sentimentale di Gabriel è sempre stata al centro del Gossip, dopo la sua relazione con Eva Grimaldi all'attore è stato attribuito un flirt con l'attore e ballerino Gabriele Rossi, mai confermato dagli interessati.

Oggi ad accendere la fantasia dei fan è l'amicizia tra Gabriel e Chiara Giordano, l'ex moglie di Raoul Bova. I due si conoscono da molti anni e spesso interagiscono sui social. Garko in questo periodo appare poco su Instagram, la sua ultima foto è un primo piano in cui da la buonanotte ai suoi follower: "Buonanotte a tutti". Da qui inizia un simpatico dialogo a distanza con Chiara che gli risponde "Te la sei fatta oggi pomeriggio dopo la pennica. Buonanotte cosaaa?". A breve arriva la risposta di Gabriel "Ahahahaha ma cosa dici adesso ti chiamo in video così vedi che sono qui". : "Nooo! - risponde l'ex concorrente di Amici Celebrities - Sono inguardabile". Garko insiste "Quindi ti chiamo in diretta!" e lei "Te la rovinerei!".

I follower si chiedono se dietro questo scambio di battute ci sia qualcosa di più. Molto probabilmente si tratta solo di due amici, molto legati tra loro, che in questo periodo si ritrovano a scherzare sui social non potendo incontrarsi di persona.