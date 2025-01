G20: svelata la data di uscita del thriller con star l'attrice Viola Davis

Viola Davis è la protagonista del nuovo action-thriller intitolato G20, di cui Prime Video ha annunciato la data di uscita: l'appuntamento è stato fissato al 10 aprile, giorno in cui sarà disponibile in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Il film è stato diretto da Patricia Riggen e racconta la storia del Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton, che diventa l'obiettivo numero uno dopo che il vertice del G20 finisce sotto assedio. Sfuggita alla cattura da parte dei suoi aggressori, Sutton dovrà superare in astuzia il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e salvaguardare gli altri leader mondiali.

La presentazione di G20

La regista ha presentato il film G20 dichiarando: "Questa è Viola Davis come non l'avete mai vista: un'eroina che prende a calci gli avversari in una sfida da brivido su scala mondiale". Patricia Riggen ha proseguito: "Con G20 ho voluto realizzare un film d'azione di impostazione classica - di cui sono sempre stata una grande appassionata - capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso, ma che parla dei grandi rischi che caratterizzano la modernità tecnologicamente avanzata in cui viviamo. Spero di offrire al pubblico un'esperienza che lo tenga incollato allo schermo dall'inizio alla fine".

Il produttore Andrew Lazar ha aggiunto: "Vanta un cast fantastico e affonda le sue radici in quella spinta fondamentale che tutti noi abbiamo nello proteggere le persone e i luoghi che più ci stanno a cuore".

La protagonista e Julius Tennon, che fanno parte del team dei produttori hanno ribadito: "G20 è un film d'azione ad alta tensione e con molto cuore".

Il cast e la troupe del thriller

Oltre a Davis, G20 ha come protagonisti Anthony Anderson nel ruolo di Derek Sutton, Marsai Martin in quello di Serena Sutton, Ramón Rodríguez nei panni dell'agente Manny Ruiz, Douglas Hodge come Oliver Everett, Elizabeth Marvel nel ruolo di Joanna Worth, Sabrina Impacciatore nella parte di Elena Romano, Christopher Farrar nei panni di Demetrius Sutton e Antony Starr come Rutledge.

G20 è stato scritto da Caitlin Parrish ed Erica Weiss, e da Logan Miller e Noah Miller, su soggetto di Logan Miller e Noah Miller. Il film è prodotto da Andrew Lazar, Viola Davis e Julius Tennon. È una co-produzione Amazon MGM Studios e MRC, insieme a Mad Chance Productions e JuVee Productions.