Furore e Love of My Life con coinvolta Amy Adams: Fifth Season annuncia gli adattamenti tv dei due romanzi

La nuova guida della casa di produzione Fifth Season sembra aprire la strada a tante possibilità in ambito televisivo: fra i nuovi progetti della società troviamo gli adattamenti di Furore e Love of my Life.

La casa di produzione Fifth Season si prepara a risorgere dalle ceneri della precedente Endeavor Content: nell'anno nuovo la società sarà guidata da una nuova gestione, promettendo il rinnovo di serie come Severance, Tokyo Vice, Wolf Like Me e molte altre.

Tra i progetti in fase di sviluppo ci sono inoltre gli adattamenti di Furore, il famoso romanzo di John Steinbeck, e di Love of my life.

Dopo un accordo da 785 milioni di dollari la Fifth Season ha trovato nella coreana CJ ENM una nuova guida. Dalle ceneri, quindi, sembra che qualcosa di molto determinato stia sorgendo all'orizzonte, delineando nuove idee. A parlare è stato Joe Hipps, President, TV Development and Production della compagnia. Dalle sue parole tutti, o quasi, i progetti attualmente in fase di varo giocheranno con il passato e il presente.

Fra questi troviamo gli adattamenti del romanzo scritto da John Steinbeck nel 1939, Furore, con Ramin Bahrani incaricato di dirigere e scrivere la serie per il piccolo schermo; e Love of My Life che vede Amy Adams fortemente coinvolta nel progetto tratto da libro scritto da Rosie Walsh con al centro un marito che va alla ricerca di informazioni sulla vita della moglie quando la donna affronta una seria malattia.

Amy Adams avvistata per la prima volta sul set del film Nightbitch, ecco la foto

Che cosa ci riserverà nel futuro questa azienda? Non ci resta altro che attendere nuovi dettagli in merito ai progetti attualmente in programma.