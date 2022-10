Amy Adams avvistata per la prima volta sul set del film Nightbitch, ecco la foto

Una Amy Adams trasformata per il suo nuovo e insolito ruolo è quella ritratta nelle prime foto del suo prossimo progetto. La sei volte candidata all'Oscar, 48 anni, è stata avvistata mercoledì durante le riprese del suo nuovo film, Nightbitch, a Los Angeles.

L'attrice è stata vista sul set nei panni di una neomamma, con indosso una semplice camicia a righe blu e uno chignon con un trucco minimo.

Nightbitch è basato sul romanzo d'esordio di Rachel Yoder e Amy Adams, come riportato da People, è stata scelta per interpretare il ruolo principale nell'adattamento cinematografico prima ancora che il romanzo fosse pubblicato.

Il personaggio interpretato dall'attrice si ritrova non solo a destreggiarsi tra la maternità, ma anche a dover cercare di dare un senso ai cambiamenti che sta vedendo in se stessa, cambiamenti che sembrano suggerire che si stia trasformando in un cane.

Il film uscirà per Hulu Original negli Stati Uniti, anche se lo streamer non ha ancora annunciato una data. Diretto da Marielle Heller, la pellicola vede accanto alla Adams anche da Scoot McNairy, Ella Thomas e Garrett C. Phillips.

I fan dell'attrice possono inoltre vederla nell'attesissimo sequel di Come d'incanto dove riprenderà il ruolo della Principessa Giselle, che ora è anche una matrigna. Il sequel è stato annunciato ufficialmente nel 2020. Ambientato 15 anni dopo gli eventi del primo film, segue Giselle, suo marito Robert (Patrick Dempsey) e la figliastra Morgan (Gabriella Baldacchino) mentre si trasferiscono in periferia.