Funerale del Principe Filippo: cosa si sono detti William e Harry, secondo la lettura labiale

Il recente funerale del Principe Filippo ha offerto al Principe Harry l'occasione per tornare nel Regno Unito, presenziare alla cerimonia e rivedere la sua famiglia, tra cui il fratello, il Principe William. Una delle immagini più discusse mostra i figli di Carlo e Diana camminare insieme. Ecco cosa si sono detti, secondo la lettura labiale.

Secondo quanto riportato da Page Six, alcuni esperti in lettura labiale avrebbero provato a focalizzare la loro attenzione su quanto detto dal principe William al principe Harry in occasione del funerale del Principe Filippo. Accostatosi al fratello, William avrebbe detto: "La cerimonia è stata grandiosa". Harry, dal canto suo, avrebbe risposto: "Sì, proprio come l'avrebbe voluta lui". Il principe William, allora, avrebbe proseguito: "Ah sì, grande cerimonia. Anche la musica è stata splendida".

L'interazione pubblica tra i due fratelli, però, non si è spinta oltre. A porte chiuse, invece, William ed Harry hanno avuto un dialogo privato col padre Carlo. Ciò che è noto è che William avrebbe chiesto a suo fratello di non camminargli accanto. Per evitare che i due fratelli si muovessero insieme, è stato chiamato in causa loro cugino Peter Philips, figlio della principessa Anna. Il ritorno a Londra l'intervista del Principe Harry ad Oprah Winfrey è stato segnato da un'atmosfera di gelo.

Secondo quanto riportato da Tom Bradby del Daily Express: "I funerali sono spesso un momento di riconciliazione e tutti avrebbero voluto assistere a quella tra il Principe Harry e la Regina Elisabetta II. Harry ha parlato con la sua famiglia. La speranza è che i dissidi possano essere superati. La Regina merita questo e molto altro".