Principe Harry, confessione shock: "Fui assalito da mio fratello William nel 2009"

Nella sua tanto attesa e discussa autobiografia Spare, il Principe Harry ha svelato un incidente domestico alquanto spiacevole avuto con il fratello William, adesso Principe del Galles, a Londra nel 2009. Al centro della discussione anche il rapporto tra Harry e l'attrice Meghan Markle, diventata sua consorte.

"William considerava mia moglie come una donna rude, scortese e difficile. La discussione si è fatta sempre più accesa ed è terminata con uno scontro fisico. Aveva un bicchiere d'acqua in mano ed era furioso, gli dissi che non potevo parlare con lui in quello stato. Tutto è accaduto così in fretta. Mi ha afferrato per il colletto e mi ha steso a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane che poi è andata distrutta in mille pezzi per il peso della mia schiena. Sono rimasto a terra per qualche momento, sconvolto, e gli ho detto di andarsene" si legge nell'autobiografia di cui The Guardian è riuscito ad avere una copia in anteprima.

Il principe Harry: "Rivoglio mio padre e mio fratello"

Harry ha poi scritto che William lo aveva invitato a reagire come accadeva da bambini quando erano soliti scontrarsi. Il fratello è poi tornato per scusarsi, ma per Harry il danno era già stato fatto. "Ho deciso di non raccontare subito a Megan quello che era successo, ho chiamato il mio terapista. Megan si è poi accorta dei lividi sulla schiena e ha capito quello che era successo. Non era sorpresa né arrabbiata per l'accaduto, era semplicemente molto triste".

Le vicende di Harry e Meghan sono state raccontate anche in una docuserie Netflix, dal titolo Harry & Meghan, che ha fatto ampiamente discutere. Secondo quanto rivelato da Page Six, la coppia reale avrebbe firmato un contratto milionario con la piattaforma streaming: alcune testate statunitensi affermano che la cifra sarebbe vicina ai 100 milioni di dollari.