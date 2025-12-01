Fuga: un padre pronto a tutto nel trailer della nuova serie prodotta da Harlan Coben

Arriverà a gennaio su Netflix la nuova serie Fuga, di cui è stato condiviso online il trailer, nata dalla collaborazione tra la piattaforma di streaming e lo scrittore Harlan Coben.

Il debutto avverrà a gennaio e può contare su un cast davvero stellare guidato da James Nesbitt e Minnie Driver.

Cosa racconterà Fuga

Il nuovo thriller racconterà la storia di Simon, interpretato da James Nesbitt, la cui vita va in mille pezzi dopo che la figlia Paige fugge, senza lasciare alcuna traccia. Negli episodi di Fuga si scoprirà quello che accade quando il protagonista ritrova la ragazza, scoprendo che è in una situazione difficile. Simon ha quindi la possibilità di riportarla a casa, ma una discussione scivola in una violenza sconvolgente.

L'uomo perde di nuovo Paige e la sua ricerca gli farà scoprire un mondo pericoloso e criminale, rivelando segreti profondi che potrebbero fare a pezzi per sempre la sua famiglia.

Nel trailer si vedono alcune scene che anticipano i problemi affrontati dal protagonista e le indagini di una detective che si occupa del caso e pensa che l'uomo potrebbe aver compiuto qualcosa di orribile.

Dalle pagine agli schermi

Le opere di Harlan Coben sono già state alla base di alcuni successi di Netflix come Un inganno di troppo, tra i titoli più visti del 2024 e Missing You (di cui potete leggere la nostra recensione), mentre il recente Lazarus è stato prodotto per Prime Video.

Tra i prossimi progetti legati alle opere dello scrittore c'è anche I Will Find You, con star Sam Worthington.

I protagonisti, oltre a Nesbitt, sono Ruth Jones, Minnie Driver e Alfred Enoch. La lista degli interpreti è completata da Lucian Msamati, Jon Pointing, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Maeve Courtier-Lilley, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Ingrid Oliver, Finty Williams, Joe McGann e Amy Gledhill.