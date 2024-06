Fuga in Normandia, trailer: l'ultimo ruolo di Michael Caine in questa commedia che vi scalderà il cuore

La pellicola, girata nel 2022, è l'ultimo ruolo in carriera per l'acclamato attore britannico ormai in pensione

Lucky Red ha diffuso in streaming il trailer di Fuga in Normandia, film che rappresenta l'ultimo ruolo in carriera per Michael Caine, che a 91 anni ha già dichiarato di essersi ritirato dal mondo della recitazione.

L'attore, la cui carriera è durata oltre settant'anni, ha interpretato ruoli iconici in film come The Quiet American, Le regole della casa del sidro e Alfie, tra gli altri, e ora sembra aver chiuso il cerchio con questo suo nuovo ruolo.

Nel trailer lo vediamo al fianco di Glenda Jackson, con cui aveva già condiviso lo schermo 47 anni fa nel classico di Joseph Losey Una romantica donna inglese. Dopo essere stato presentato al Festival di Bari, Fuga in Normandia arriva al cinema dal 20 giugno.

Di cosa parla l'ultimo film con Michael Caine?

Ispirato a fatti realmente accaduti, Fuga in Normandia mette in scena la "grande fuga" dell'ottantenne Bernie Jordan che, per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia, scappa dalla casa di riposo in cui vive con la moglie per unirsi ad altri veterani di guerra e commemorare i compagni caduti. La notizia fa il giro del mondo e il veterano finisce in prima pagina. Ma in prima pagina, viene raccontata solo una parte della storia...

Michael Caine contro i coordinatori d'intimità: "Per fortuna ho 90 anni e non giro più scene d'amore"

Uscito nelle sale britanniche nel novembre 2023, la pellicola arriva nelle sale italiane in occasione del 80° anniversario dello Sbarco in Normandia. Martedì 6 giugno 1944 sulle coste della Francia del nord ebbe inizio, infatti, lo sbarco in Normandia, la più grande invasione marittima della storia e "l'inizio della fine" della Seconda Guerra Mondiale.

Il film è stato diretto da Oliver Parker, noto per aver firmato l'adattamento di Un marito ideale, e si avvale della sceneggiatura di William Ivory. A proposito della pellicola, il regista ha dichiarato: "Nessuno può resistere a una sceneggiatura che fa ridere e piangere - ho amato la scrittura di Billy e la storia stessa, così ispirata e commovente; avere Michael e Glenda - due attori iconici - che accettano di onorare questa storia con la loro bravura, è come la ciliegina sulla torta!".