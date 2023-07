From Paris with Love stasera 1 luglio su canale 20 Mediaset: cast e trama del film con John Travolta

Stasera 1 luglio 2023 su Canale 20 Mediaset va in onda From Paris with Love: cast, trama e recensione del film con John Travolta

From Paris with Love è il film d'azione che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 1 luglio 2023, in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, una produzione statunitense, è diretta da Pierre Morel. La sceneggiatura è di Adi Hasak. La colonna sonora è stata composta da David Buckley. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak in una scena del film From Paris with Love

From Paris with Love: Trama

Il giovane agente dei servizi segreti impiegato presso l'ambasciata americana in Francia, James Reece, ha sempre avuto tutto dalla vita, ma il suo unico desiderio è sempre stato quello di avere un incarico importante. Quando finalmente gli viene assegnata una missione pericolosa, sgominare un'imponente organizzazione criminale che traffica droga a Parigi, si ritrova però a dover collaborare con Charlie Wax, un confusionario agente americano dal grilletto facile.

Il tumultuoso Charlie metterà a soqquadro non solo Parigi, tra sparatorie e inseguimenti a tutta velocità lungo i boulevard, ma anche la vita sentimentale di Reece e della sua fidanzata Carolina.

Jonathan Rhys Meyers e John Travolta, compagni per la vita e per la morte nel film From Paris with Love

From Paris with Love: Curiosità

From Paris with Love è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Aprile 2010 distribuito da Moviemax, la data di uscita originale è: 05 Febbraio 2010 (USA). Le riprese del film si sono svolte dal 25 Settembre 2008 all'1 Dicembre 2008 in Francia.

Paul Walker doveva essere protagonista insieme a John Travolta, ma Walker dovette rinunciare a causa di conflitti di programmazione e fu sostituito da Jonathan Rhys Meyers.

Il film presenta diversi luoghi iconici di Parigi, tra cui la Torre Eiffel, il Museo del Louvre e gli Champs-Élysées. Le sequenze d'azione si svolgono in varie località della città.

Il titolo del film è un gioco di parole sul titolo del film di James Bond "From Russia with Love" (1963) e riflette il genere internazionale degli spy thriller.

John Travolta e Jonathan Rhys Meyers combattono il terrorismo nel film From Paris with Love

From Paris with Love: Recensione e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di From Paris with Love

John Travolta, protagonista del film d'azione From Paris with Love

From Paris with Love: Interpreti e personaggi