Fringe, la serie completa su Prime Video in streaming da oggi

Fringe, la serie nata dalla mente di J.J. Abrams, sbarca su Amazon Prime Video con tutte le stagioni in streaming da oggi 15 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il 9 settembre 2008 andò in onda il doppio pilot di Fringe, serie fantascientifica nata dalla fantasia di J.J. Abrams e dei suoi collaboratori abituali Roberto Orci e Alex Kurtzman. Cinque stagioni, per un totale di cento episodi, con al centro le indagini su strani fenomeni inizialmente legati a un cosiddetto "schema" e poi esplicitamente associati a pericoli provenienti da universi paralleli (con conseguente modificazione della sigla, che cambiava in base al mondo o la linea temporale in cui si svolgeva il singolo episodio). Un successo alquanto "di nicchia" (persino i fan duri e puri pensavano che non si sarebbe arrivati a cinque annate), che merita di essere riscoperto senza esitazioni.

Joshua e Anna Torv in Fringe

Per i primi due anni di vita lo show fu trasmesso in America il giovedì sera, tradizionalmente considerato uno degli slot più forti nel palinsesto catodico statunitense. Dalla terza stagione in poi le avventure di Olivia Dunham e Peter Bishop furono invece spostate al venerdì sera che, al contrario, gode di una pessima reputazione, al punto da essere chiamato "lo slot cimitero", dove le serie vanno a morire. L'inevitabile calo degli ascolti non si fece attendere, ma il nucleo di spettatori fissi mantenne una media sufficientemente solida da arrivare fino alla quinta stagione. Il cast è composto da John Noble, Anna Torv, Jasika Nicole, Joshua Jackson, Lance Reddick, Blair Brown, Kirk Acevedo, Seth Gabel, Mark Valley e Ryan McDonald.