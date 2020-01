Friends: le trattative per uno speciale in stile reunion sono ancora in corso

Friends potrebbe in futuro regalare ai fan una reunion: HBO Max starebbe infatti negoziando con le star e i produttori della serie per poter realizzare uno speciale che mostri gli attori nuovamente insieme.

A ostacolare l'incontro delle star davanti a una telecamera, che avrebbe dovuto essere organizzato in occasione dell'arrivo dello show cult sulla piattaforma di streaming, sono attualmente le questioni economiche che hanno allontanato il cast e Warner Bros. TV. Kevin Reilly, responsabile dei contenuti di HBO Max, ha però sottolineato parlando del possibile speciale dedicato a Friends: "C'è un enorme interesse e per ora non abbiamo ottenuto l'approvazione di tutti per ottenere il via libera. Attualmente è in forse".

Jennifer Aniston si era lasciata sfuggire durante un'apparizione televisiva: "Ci piacerebbe fare qualcosa, ma non sappiamo ancora qualcosa. Quindi stiamo provando. Stiamo lavorando a un progetto".

L'attrice, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer potrebbero quindi ritrovarsi in uno studio televisivo, anche se è totalmente esclusa l'ipotesi di un reboot o di un revival. Marta Kauffman, co-creatrice della serie, aveva infatti dichiarato: "Lo show parlava di quel periodo della tua vita in cui gli amici sono la tua famiglia. Si tratta di una situazione che cambia con il passare del tempo". David Crane aveva aggiunto: "Abbiamo realizzato lo show che volevamo. L'abbiamo fatto nel modo giusto e l'abbiamo concluso".

Friends: i 15 migliori episodi della serie