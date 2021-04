Friends: la reunion si svolgerà la prossima settimana, le riprese dello speciale stanno per iniziare

Il cast di Friends sarà impegnato la prossima settimana a Los Angeles per le riprese dello speciale che regalerà ai fan la reunion della serie cult.

Le riprese dello speciale reunion della serie Friends si svolgeranno finalmente la prossima settimana nella città di Los Angeles.

Il progetto annunciato da HBO Max è stato a lungo posticipato, perdendo l'occasione di debuttare in occasione del lancio della nuova piattaforma di streaming.

Il sito Deadline ha confermato ora che le star di Friends saranno impegnate sul set nella città di Los Angeles la prossima settimana.

Negli studi della Warner Bros a Burbank saranno impegnati Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

La regia della reunion è stata affidata a Ben Winston, mentre gli interpreti della serie cult saranno coinvolti anche in veste di produttori esecutivi insieme a Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.

Per l'occasione è stata ricostruita la scenografia dell'appartamento di New York dove i personaggi trascorrevano molto tempo e Greg Grande, set designer della serie, ha condiviso alcuni giorni fa una foto degli ormai famosi divani usati per lo show.