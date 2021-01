Friends: Lisa Kudrow ha già girato alcune scene per la reunion

Da molto tempo ormai, la reunion di Friends turba i sogni di tutti gli appassionati della celeberrima sit-com. Lisa Kudrow ha ammesso di aver già girato una serie di scene in occasione dello speciale che sarà distribuito da HBO Max e che è stato bloccato nel 2020 dal dilagare della pandemia da Covid-19.

Friends: Lisa Kudrow/ Phoebe Buffay si esibisce al Central Perk

Sul fatto che la reunion di Friends sia uno degli eventi più attesi del 2021 non ci sono assolutamente dubbi. Ad alimentare ulteriormente le fantasie dei fan ci ha pensato Lisa Kudrow che, in occasione di un episodio di Literally!...With Rob Lowe, ha rivelato qualche dettaglio relativamente allo speciale che sarà distribuito da HBO Max. Lo special è stato bloccato dalla pandemia da Covid-19 e vedrà il ritorno di Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Secondo la Kudrow, la reunion avverrà durante la prima parte della primavera.

Come riporta Comic Book, inoltre, questo special assumerà una forma davvero peculiare. A differenza di molte altre reunion, infatti, questa di Friends non ha un vero e proprio copione scritto alle sue spalle. A questo proposito, Lisa Kudrow ha affermato: "Non so bene come funzionerà. Sarà qualcosa di strano. Io ho già girato qualcosa. Quindi, possiamo affermare che la reunion abbia già avuto inizio, in effetti". A quanto pare, inoltre, lo show non sarà ambientato soltanto a Central Perk ma anche in altre location della sit-com.

Secondo quanto riportato, inoltre, il contributo di Courteney Cox sarebbe stato determinante nella messa in cantiere di questa reunion. In estate, infatti, l'attrice ha invitato i rimanenti membri del cast a trascorrere una giornata nella sua villa di Malibu con l'obiettivo di ricreare un clima nostalgico che portasse i suoi colleghi ad accettare la reunion. Tra aneddoti e racconti, i manager di WarnerMedia sono riusciti nel loro obiettivo. D'altronde, Courteney Cox non ha mai nascosto di voler tornare in Friends e ha sempre riservato un posto del suo cuore alla sit-com che ha lanciato il suo nome. Ad esempio, nel corso di Cougar Town, l'attrice ha invitato Jennifer Aniston e Matthew Perry per delle breve partecipazioni e le strizzatine d'occhio a Friends necessitano delle dita di più mani.