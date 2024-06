Friends: Jennifer Aniston è "grata che il cast sia stato isolato e protetto durante le riprese"

Jennifer Aniston è tornata a parlare del periodo d'oro della sua carriera, la partecipazione decennale alla sitcom Friends tra il 1994 e il 2004, insieme ai suoi compagni di viaggio e di set. In una nuova intervista, l'attrice ha confessato di ritenere che la serie sia arrivata nel momento storico giusto, anche perché il cast non ha dovuto confrontarsi con le eventuali critiche sui social media.

Nella sitcom, Jennifer Aniston interpreta Rachel Green, una ragazza benestante che, in procinto di sposarsi, fugge dall'altare e si reca al Central Perk, caffetteria del Greenwich Village a New York in cui incontra la sua vecchia amica Monica (Courteney Cox), con la quale andrà a vivere.

L'assenza dei social

"Era negli anni '90 e 2000, avevamo il lusso di non avere social media o internet, quindi eravamo isolati e protetti. Non dovevi affrontare i commenti delle persone che ti criticano o ti distruggono. Era davvero un periodo innocente, in cui potevamo girare per il mondo molto più facilmente. Ma di nuovo, non c'erano telefoni. Non c'erano centinaia di schermi che ti dicevano cosa fosse" spiega Aniston.

Il cast di Friends nell'ultima puntata della serie

Quinta Brunson, autrice di Elementary, ha conversato con l'attrice, spiegandole di essere invidiosa dell'esperienza vissuta in quel decennio, e di aver implementato il divieto di social media per la prima stagione della sua sitcom, in maniera tale che le persone non fossero influenzate dai commenti online:"È un confine bellissimo, perché altrimenti perderesti la tua creazione originale" ha risposto Aniston.

A settembre, Friends compirà trent'anni:"È così strano" ha dichiarato Jennifer Aniston "Perché ricordo il giorno in cui sarebbe andato in onda su NBC. Matthew Perry ed io stavamo pranzando da qualche parte e sapevamo che Lisa si stava facendo colorare i capelli da qualche parte. Così siamo corsi al salone di bellezza, mi sono avvicinata di nascosto perché lei era al lavaggio, ho preso il bocchettone e ho iniziato a lavarle i capelli. È decisamente sfuggito al controllo ed è stato spiacevole. Ma avevamo un grande entusiasmo, sembra ieri".