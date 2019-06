Friends: Jennifer Aniston è favorevole alla reunion!

Jennifer Aniston ha detto sì alla reunion di Friends! Il momento è quello che i fan della storica serie tv aspettavano da anni ed è finalmente giunto qualche giorno fa, quando la bella attrice è stata ospite di Ellen DeGeneres nel suo show.

Jennifer Aniston aveva allontanato per anni l'idea di ritrovarsi sul set con gli ex colleghi, definendo sempre l'eventuale ritorno come un'operazione puramente commerciale e triste, sotto molti aspetti. A rendere interessanti le vite di Rachel, Ross e compagni era il fatto che fossero tutti 20enni o poco più, ma chi vorrebbe assistere "alla colonscopia di Joey?", aveva scherzato spesso in questi anni la Aniston. Ora non si sa cosa sia cambiato, nella sua vita o nei suoi affari, ma, seduta nel salotto dell'amica Ellen DeGeneres, Jennifer è stata alquanto chiara: "Sì, certo che lo farei! So che anche le ragazze lo farebbero volentieri, e i ragazzi... immagino anche loro. Siamo in un momento in cui tutto può succedere".

La produttrice di Friends, Marta Kauffman, si è sempre detta contraria a reunion, revival e ogni altro tipo di operazioni nostalgia, ma, come sappiamo bene, in questi casi a comandare è chi detiene i diritti dello show, e questo qualcuno dovrebbe essere la NBC, che ha mandato in onda Friends per 10 stagioni e ha tentato di nuovo la fortuna, dal 2004 al 2006, con lo spin-off Joey, rivelatosi però piuttosto fallimentare.