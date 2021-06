Friends, James Michael Tyler ha un tumore: "Per questo Gunther non ha partecipato alla reunion"

James Michael Tyler, il Gunther di Friends ha dichiarato di non aver preso parte a Friends: The Reunion a causa di una grave forma di tumore alla prostata.

L'attore di Friends James Michael Tyler ha rivelato di soffrire di una grave forma di tumore alla prostata. Il celebre volto di Gunther in nella popolare sitcom ha dichiarato in un'intervista a Today di non aver preso parte a Friends: The Reunion proprio a causa della sua malattia.

Come riportato da Variety, James Michael Tyler ha raccontato: "Il tumore mi è stato diagnosticato all'età di 56 anni e, fin dall'inizio, sapevo che si sarebbe trattato di qualcosa di grave. Poi il medico mi ha chiamato e ha annunciato che avrei avuto un serio problema con la mia prostata".

Recentemente, James Michael Tyler ha preso parte alla reunion di Friends soltanto attraverso un video saluto, a differenza del cast dei protagonisti principali della sit-com. L'attore ha raccontato: "Avrei voluto partecipare alla reunion in qualsiasi modo. Volevo salire sul palco con gli altri, sentirmi parte dei festeggiamenti e dell'anniversario. A dire il vero, è stato tutto molto agrodolce. Da un lato, sono felicissimo di essere stato incluso, ma non volevo rovinare la festa a tutti con la notizia del mio tumore. Per questo motivo ho preferito partecipare a distanza".

Al momento, James Michael Tyler sta affrontando un trattamento di chemioterapia e ha invitato tutti gli uomini a procedere in tempo con i controlli di routine, sottolineando l'importanza della prevenzione: "Gli uomini hanno tante opzioni nel caso in cui riescano ad accorgersi del problema di cui soffrono prima di quanto sia accaduto a me. Chiedete al vostro medico un PSA test. Nel caso in cui soffriate di un tumore diverso dal mio, sarà abbastanza semplice affrontarlo!".