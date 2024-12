Friends, Isabella Rossellini: "Non pensavo di essere abbastanza famosa da interpretare me stessa"

Tra i tanti camei di star globali comparse in Friends, i produttori hanno fatto un colpaccio ingaggiando una diva come Isabella Rossellini per un divertente cameo. Ma l'attrice non la vede in questo modo tanto da confessare che non si sentiva abbastanza famosa per interpretare se stessa.

"Sono rimasta sorpresa perché all'epoca - forse ancora oggi, ma ancor meno all'epoca - non c'erano molti attori stranieri riconosciuti in America" ha detto l'attrice in un'intervista a Entertainment Weekly. "Quindi sono rimasta molto sorpresa che Friends mi abbia invitato, non solo come ospite, ma come star. Mi riconoscono e conoscono il mio nome. Ho detto: 'Davvero? Sono così nota che posso interpretare me stessa nei panni di una persona conosciuta?' Quindi è stato davvero fantastico ed è stato un piacere lavorare con loro."

Un cameo indimenticabile

Velluto blu: un'immagine di Isabella Rossellini

Isabella Rossellini compare nell'episodio di Friends in cui gli amici nominano le celebrità con cui gli sarebbe piaciuto di più andare a letto. La diva di velluto Blu viene inclusa nell'elenco stilato da Ross (David Schwimmer), ma in seguito viene rimossa perché era spesso fuori dal paese. Il pensieroso Ross decide così di sostituire il suo nome con qualcuno che avrebbe avuto maggiori probabilità di incontrare effettivamente a New York City. Dopo di che si imbatte nella stessa Rossellini al Central Perk nell'episodio della terza stagione di "The One With Frank Jr._

Ross si rammarica della sua decisione di sostituire Rossellini nella sua lista mentre la sua ragazza Rachel (Jennifer Aniston) e la sorella Monica (Courteney Cox) ridono all'idea che l'unica ragione per cui non ha una relazione con lei è che lei non è sulla sua lista. Ross si avvicina a Rossellini, le chiede di rimborsarle il caffè - perché lo ha già pagato - e subito se ne va. Lei gli chiede se è con "quella ragazza laggiù". È allora che lui le svela il concetto della lista, incluso il fatto che Rossellini era stata eliminata per Winona Ryder.

"Sai, è ironico" gli risponde lei "perché ho una lista di cinque stupidi tizi che mi offrono i caffè e ieri ti ho sostituito con quel ragazzo laggiù".