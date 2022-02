Friends: il ricettario ufficiale del Central Perk è ora in vendita grazie a Panini Comics

I fan di Friends potranno ora mettersi alla prova ai fornelli con tante ricette ispirate alla serie cult grazie a il ricettario ufficiale del Central Perk. Il volume, con i testi di Kara Mickelson, è disponibile da oggi grazie a Panini Comics e racchiude oltre 50 ricette ispirate all'iconico locale dove Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross trascorrono alcuni dei loro momenti più memorabili.

Il Ricettario ufficiale del Central Perk, composto da 144 pagine e a un costo di 25€, sarà disponibile in libreria, fumetteria e online. Il libro raccoglie oltre 50 deliziose ricette corredate da bellissime immagini ispirate ai piatti che hanno scandito le giornate dei protagonisti di Friends.

Sin dal primo episodio andato in onda nel 1994, il mito attorno a Friends non si è mai esaurito, continuando negli anni a rimanere nel cuore dei fan, come l'acclamata speciale reunion del 2021 ha dimostrato: la voglia di novità sui 6 amici di New York è sempre accesa.

L'iconico locale sede di tante puntate sarà dunque il vero fulcro di ogni proposta culinaria, dalle colazioni alle bevande, passando per i pranzi del Perk e i dolci. I fan potranno quindi divertirsi cucinando piatti come i biscotti "coniglietto glassato" di Rachel o le crostatine di frutta ed eggnog di Phoebe, senza dimenticare i pretzel "dì cheese" di Ross e l'energetico immunitario "non sto male!" di Monica.

Ad arricchire il tutto, foto e citazioni della serie per replicare i piatti visti in televisione e ricordare le scene più divertenti entrate nella memoria di ogni amante della serie.