Friends: Courteney Cox sorprende i fan e serve i clienti al Central Perk (VIDEO)

Courteney Cox ha approfittato di una pausa presso lo studio della Warner Bros. per fare una sorpresa ai fan di Friends e mettersi a servire i clienti al Central Perk, lo storico locale dove puntualmente si riunivano i protagonisti della sitcom americana. I momenti esilaranti dell'attrice all'interno del cafè sono stati racchiusi in un video che lei stessa ha condiviso sui social.

Questa settimana, Courteney Cox si trovava negli studi della Warner Bros. per le riprese del suo ultimo progetto. Durante una pausa, la storica interprete di Monica Gellar in Friends, ha fatto una sorpresa a tutti coloro che in quel lasso di tempo si sono recati al Central Perk per prendere un caffè. Entrando nel locale, infatti, i clienti sono stati serviti proprio dall'attrice statunitense. Gli studi Warner Bros. di Burbank, in California, invitano gli ospiti a partecipare ad esperienze basate sulle sitcom di maggior successo, tra cui una cena o una bevuta nell'iconico cafè della serie televisiva prodotta dal 1994 al 2004.

Nel video da lei condiviso su Instagram, si vede Cox mentre serve da bere alle persone sedute sull'inconfondibile divano del locale. Il video mostra anche l'attrice mentre incarta i prodotti e serve i clienti in quello che sembra essere un negozio di articoli da regalo a tema Friends. "Quando non recito...", si legge nella didascalia del post che, da quando è stato pubblicato, ha raccolto oltre 200mila Mi piace, con molti fan di Friends che hanno definito Cox una vera e propria "icona".

Ricordiamo che il prossimo anno Courteney Cox tornerà sul grande schermo con Scream 5, nuovo capitolo dello storico franchise horror in cui riprenderà il ruolo della giornalista Gale Weathers. Sarà il primo film della saga realizzato senza il contributo di Wes Craven, regista dei capitoli precedenti, morto nell'agosto 2015. Anche l'ex marito di Cox, David Arquette, ha accettato di tornare nel ruolo dell'Agente Dewey Riley. La regia del film, in uscita il 14 gennaio 2022, è invece firmata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.