Friends, in arrivo il calendario dell'avvento 2021

Le festività più amate sono sempre più vicine e quest'anno saranno ancora più sorprendenti grazie ad un "conto alla rovescia" speciale che arricchirà il mese di dicembre, fino al giorno di Natale. Arriva in libreria e online Friends: Il calendario ufficiale dell'Avvento (Panini Comics), un calendario unico che farà impazzire tutti gli appassionati della serie, una delle comedy più seguite, amate e chiacchierate degli ultimi decenni.

Venticinque caselle con oltre quaranta sorprese per un countdown pieno di gadget dedicati alla leggendaria sit-com entrata nella storia della tv. Biglietti adesivi e di auguri, spillette, decorazioni per l'albero, ricette e tanto altro ancora, per vivere le feste insieme a Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Babbo Natale e - soprattutto - l'Armadillo Natalizio. Lo show è tornato alla ribalta negli ultimi mesi, dopo una serie di rinvii forzati, grazie a Friends: The Reunion, finalmente arrivato su HBO Max (in Italia su Sky). Lo speciale ha calamitato sin da subito l'interesse di tutti i fan della sitcom americana, i quali hanno avuto così l'opportunità di vedere di nuovo insieme le star dello show, ovvero Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer e Jennifer Aniston.