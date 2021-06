Freya Allan, star di The Witcher, sarà la protagonista dell'horror Baghead

Freya Allan, interprete di Ciri nella serie The Witcher, sarà la protagonista del film Baghead, un nuovo film horror.

Le riprese inizieranno in autunno nella città di Berlino e alla regia ci sarà Alberto Corredor, già autore del corto da cui è tratto il progetto.

Il nuovo look di Ciri in The Witcher 2

La sceneggiatura di Baghead sarà firmata da Christina Pamies e Bruce McGuire e la produzione sarà curata da Studiocanal e The Picture Company.

Il lungometraggio ha al proprio centro una misteriosa figura chiamata Baghead, una persona in grado di riportare i morti nel nostro mondo per brevi intervalli di tempo e che viene cercata da chi vuole rientrare in contatto con le persone amate che hanno perso la vita. Dopo aver contattato Baghead, tuttavia, vengono rivelate le sue vere intenzioni e abilità, facendo scoprire che c'è un prezzo molto alto da pagare per chi vuole entrare in contatto con i defunti. Freya Allan avrà il ruolo della protagonista che deve combattere contro la malvagia entità che ha dei legami profondi con il passato della sua famiglia.

Il film sarà costruito sulla trama del cortometraggio, usando però un approccio alla storia in stile Saw e aggiungendo degli elementi sovrannaturali.

Ecco il trailer del cortometraggio orginale: