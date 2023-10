Freud’s Last Session: nel trailer Anthony Hopkins è il padre della psicanalisi

Sony Pictures Classics ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Freud's Last Session, film che vede Anthony Hopkins nei panni del "padre della psicanalisi" Sigmund Freud e Matthew Goode in quelli dello scrittore C.S. Lewis.

"Perché è venuto qui a trovarmi se non è d'accordo con le mie opinioni in modo così appassionato?", chiede il Freud di Hopkins al Lewis di Goode dalla scrivania del suo ufficio.

Due giorni dopo l'invasione della Polonia da parte di Hitler, mentre le bombe tedesche scuotono l'Inghilterra, Freud - fuggito da Vienna in seguito alla presenza delle forze naziste nella sua patria - riceve la visita del teologo Lewis a Londra. Non ancora diventato celebre grazie alla saga de Le Cronache di Narnia, l'ex ateo diventato cristiano si confronta con il "padre della psicoanalisi".

Scienza e religione, fede e logica

I temi di discussione? Il divario tra scienza e religione, tra fede e logica. Ma anche come lo studio della mente possa perdere il cammino dell'anima. "Lei ha insistito tutta la vita sul fatto che il concetto di Dio è ridicolo - scontro tra Dio e Satana", dice Goode, prima che Hopkins risponda. "Sì, ma non ho detto da quale delle due parti stavo".

Anthony Hopkins balla il merengue in un nuovo video diventato virale

Basato sull'omonima opera teatrale di Mark St. Germain, diretto da Matthew Brown e co-scritto da Brown e St. Germain, Freud's Last Session è interpretato anche da Liv Lisa Fries e Jodi Balfour. Il film arriverà nelle sale il 22 dicembre.