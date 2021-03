Anthony Hopkins balla il merengue in un nuovo video diventato virale

L'attore Anthony Hopkins ha condiviso un divertente video realizzato per TikTok, diventato subito virale, in cui balla il merengue.

Anthony Hopkins continua ad intrattenere i suoi follower sui social media e nelle ultime ora ha pubblicato un divertente video in cui balla.

L'attore premio Oscar sembra apprezzare la possibilità di condividere dei divertenti contenuti online, dimostrando inoltre la sua passione per la musica, tra brani interpretati al pianoforte e passi di danza.

L'attore ha pubblicato un video realizzato per TikTok sulle note di Your Smile del cantante Elvis Crespo, un famoso artista portoricano. Anthony Hopkins ha così realizzato un filmato in cui compare ballando il merengue.

L'attore, che ha 83 anni, ha improvvisato il balletto davanti alla porta di casa, vestito con una camicia floreale e dei pantaloncini rossi, completando il suo look estivo indossando con un paio di occhiali da sole.

La star ha accompegnato il video con una didascalia con cui semplicemente dichiara che era la canzone del martedì.

Il post più recente condiviso da Hopkins risaleva a San Valentino, occasione che aveva permesso all'attore di regalare qualche momento al pianoforte e sostenere le attività di No Kid Hungry.

Anthony, prossimamente, tornerà sul grande schermo con il film The Father che racconta la storia di un uomo, meschino e molto indipendente, che invecchia e rifiuta ogni aiuto da parte di sua figlia Anne. La donna, interpretata da Olivia Colman, decide inoltre di trasferirsi a Parigi insieme al suo compagno, mentre il padre cerca di dare un senso ai cambiamenti che avvengono nella sua vita, mettendo in dubbio le persone amate, la propria sanità mentale e persino la realtà che lo circonda.