Freud’s Last Session: Anthony Hopkins e Matthew Goode sono Freud e C.S. Lewis nella prima foto ufficiale

Diffusa in rete la prima immagine ufficiale di Freud's Last Session in cui vediamo ritratti Anthony Hopkins e Matthew Goode nei panni rispettivamente di Sigmund Freud e C.S. Lewis, prima che questi raggiungesse la notorietà letteraria grazie alla saga de Le cronache di Narnia.

Ambientato alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il film ruota attorno a un incontro tra Freud e Lewis, nella casa londinese dello psicanalista, durante il quale i due discutono dell'esistenza di Dio. Il film esplora anche il rapporto unico di Freud con la figlia Anna, interpretata da Liv Lisa Fries (Babylon Berlin, Hilde With Love) e la relazione non convenzionale di Lewis con la madre del suo migliore amico. Le riprese di Freud's Last Session sono in via di conclusione in Irlanda.

Il film è diretto da Matthew Brown (The Man Who Knew Infinity) ed è stato scritto da Mark St. Germain (The God Committee) con l'aiuto dello stesso Brown, sulla base dell'omonima opera teatrale.

I produttori sono Alan Greisman (The Bucket List), Rick Nicita (Hacksaw Ridge), Meg Thomson (Racing Hearts), Brown, Hannah Leader (Blinded by the Light) e Robert Stillman. I produttori irlandesi sono Tristan Orpen Lynch e Aoife O'Sullivan della Subotica Productions (Aisha).

Fanno parte del cast anche Jodi Balfour (The Crown, For All Mankind), Stephen Campbell Moore (The History Boys, Masters of the Air), Jeremy Northam (The Crown, Gosford Park) e Orla Brady (Star Trek: Picard, Rose Plays Julie).