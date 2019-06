Freddie Mercury: Brian May in visita alla casa natale del leader dei Queen a Zanzibar, ecco le foto

Il chitarrista dei Queen Brian May ha condiviso le foto del pellegrinaggio alla casa natale di Freddie Mercury a Zanzibar.

Il chitarrista dei Queen Brian May ha omaggiato Freddie Mercury condividendo le foto della sua casa natale a Zanzibar, in Marocco, dove si è recato in pellegrinaggio.

Brian May ha deciso di compiere questo viaggio sulle tracce dell'infanzia dell'amico, oggetto di recente di un biopic di successo, Bohemian Rhapsody, e ha spiegato: "Questo è qualcosa che sognavo di fare da anni".

May ha postato su Instagram le foto del viaggio fatto insieme alla moglie Anita Dobson, svelando la scuola elementare di Freddie Mercury. Il post spiega: "Alla scuola di Freddie. Sotto la guida dell'amata sorella di Freddie, Kashmira, e di Abdul, la nostra eccellente guida di Zamzibar, abbiamo cercato di ricostruire i passi dell'infanzia di Freddie. E' bello poter condividere questo con voi."

Il chitarrista ha condiviso, inoltre alcune foto della casa natale di Freddie Mercury vista dall'esterno. La casa si trova nel quartiere storico di Stone Town ed è stata trasformata nel Tembo House Hotel: alias Freddie Mercury House.

Bohemian Rhapsody: come Freddie Mercury propose a Mary Austin di sposarlo

Freddie Mercury, vero nome Farrokh Bulsara, è nato nel Government Hospital di Zanzibar il 5 settembre 1946. All'età di otto anni i genitori lo hanno iscritto alla scuola St. Peter's Church of England di Mumbai, India. E' stato lì che il futuro leader dei Queen ha scoperto l'amore per la musica formando la sua prima band, The Hectics.

Dopo essere tornato a Zanzibar nel 1963, con l'esplosione della rivoluzione il cantante e la sua famiglia sono fuggiti a Londra dove sono nati i Queen.