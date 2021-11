Freaks Out: il regista Gabriele Mainetti il 7 novembre incontrerà il pubblico a Roma

Il regista Gabriele Mainetti incontrerà il 7 novembre a Roma il pubblico in occasione della proiezione di Freaks Out al The Space Moderno.

Il regista di Freaks Out, Gabriele Mainetti, incontrerà gli spettatori a Roma il 7 novembre. L'appuntamento per i fan è negli spazi del The Space Cinema Moderno prima dello spettacolo del film, uscito nelle sale il 28 ottobre, delle 18:40.

Gabriele Mainetti saluterà i fan e il pubblico domenica 7 novembre ed è possibile acquistare i biglietti per partecipare all'appuntamento e per assistere alla visione del film scegliendo giorno e orario a questo link.

Freaks Out è il nuovo film del regista dopo Lo Chiamavano Jeeg Robot (distribuito nelle sale nel 2015) e racconta degli eventi che si svolgono in un'epoca passata, tra le più cupe della storia. I freaks, un tempo famiglia unita nel circo cittadino, devono fare squadra per fuggire da Roma sotto la presa nazista e mettersi in salvo dalle incursioni tedesche.

La storia è ambientata nel 1943 a Roma, dove Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro fenomeni da baraccone; restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

Nel cast ci sono Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini.