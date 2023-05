Gabriele Mainetti gira a Roma un film sul Kung Fu, nel cast Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti

Il terzo lungometraggio di Gabriele Mainetti, ancora senza titolo, riguarderà il Kung Fu, le riprese sono in corso a Roma; nel cast Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti.

Sono in corso a Roma, a Piazza Vittorio, le riprese del terzo film di Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, come anticipa Variety. La pellicola, ancora priva di titolo, sarà un film di kung fu

Dopo aver rivisto alla sua maniera i cinecomic e raccontato la caccia ai Nazisti in uno spettacolare fantasy, Mainetti non abbandona il cinema di genere e si concentrerà stavolta sui film di arti marziali sotto l'egida di Vision Distribution, che curerà le vendite internazionali al Mercato di Cannes.

Che cosa sappiamo del nuovo film di Gabriele Mainetti

Ambientato nel melting pot cosmopolita del quartiere romano di Piazza Vittorio, il nuovo lavoro di Gabriele Mainetti vedrà incrociarsi due personaggi molto diversi. Uno è il figlio di un ristoratore locale indebitato scomparso con il suo amante. L'altra è una giovane donna misteriosa appena arrivata nella capitale alla ricerca della sorella scomparsa. "Uniti dal destino, i due si ritroveranno catapultati nei bassifondi del ventre criminale di Roma", si legge nella sinossi. "Per sopravvivere dovranno combattere fianco a fianco in una travolgente avventura senza esclusione di colpi, sfidando eserciti di spietati criminali, ma soprattutto antichi pregiudizi e diversità culturale."

A fianco degli italiani Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti, nel cast troviamo la star di arti amrziali cinese Liu Yaxi, stunt double di Liu Yifei nel film Disney Mulan.

Il film, scritto da Gabriele Mainetti con Stefano Bises e Davide Serino, è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside.