Fratello, dove sei?: stasera su Iris la commedia con George Clooney

Appuntamento con la commedia d'autore stasera su Iris alle 21:00, dove arriva Fratello, dove sei?, film diretto nel 2000 da Joel ed Ethan Coen, con protagonisti George Clooney e John Turturro.

Durante la grande depressione tre prigionieri fuggono in catene da una prigione lungo il Mississipi: Everett Ulysses McGill, Delmar e Pete. Senza aver nulla da perdere, i tre si lanciano in un'avventura alla ricerca della libertà, braccati da Cooley, misterioso e astuto poliziotto che cerca di riportarli in prigione. Tutti insieme danno vita a una sorta di moderna Odissea.

George Clooney in Fratello, dove sei?

Presentato a Cannes nel 2000, Fratello, dove sei? ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar, per la sceneggiatura e la fotografia, e ha regalato a George Clooney un Golden Globe come migliore attore protagonista. Ma il suo premio, George, l'aveva già vinto con la chiamata da parte dei fratelli Coen: era talmente ansioso di lavorare con i due fratelli da aver accettato la parte di Ulysses Everett McGill senza neppure aver letto la sceneggiatura.