I fratelli Russo e Barack e Michelle Obama produrranno un film Netflix sui migranti

I fratelli Russo collaboreranno con Barack e Michelle Obama per produrre un nuovo film destinato alla piattaforma di streaming Netflix intitolato Exit West. Il progetto, basato sul best-seller scritto da Mohsin Hamid avrà tra i suoi protagonisti Riz Ahmed.

La AGBO Productions e la Higher Ground Productions, rispettivamente le case di produzione dei registi del Marvel Cinematic Universe, Joe e Anthony Russo, e dell'ex-Presidente degli Stati Uniti e della sua First Lady, avrebbero in programma di unire le forze per il prossimo progetto targato Netflix.

Nel 2017, i Fratelli Russo avevano acquisito i diritti per la trasposizione cinematografica dell'opera di Mohsin Hamid, che come riporta Collider "si focalizza sulla crisi globale dei rifugiati ed è ambientato in un non identificato paese del Medio Oriente. Qui il giovane Saeed e Nadia, la ragazza col burqua, cercano di fuggire dopo che la madre di Seed è stata uccisa da un proiettile vagante durante un conflitto tra il governo locale e dei guerriglieri. La coppia raggiunge altri migranti in viaggio verso rifugi sicuri tramite delle porte altamente sorvegliate. Una delle porte conduce a un affollato campo sull'isola greca di Mykonos. Un'altra, li porta in una stanza privata in una villa abbandonata di Londra, popolata principalmente da rifugiati Nigeriani. Una terza porta li conduce a Marin County, in California. In ognuno di questi luoghi, il loro rapporto viene messo alla prova dalla necessità di trovare cibo, un rifugio adeguato e un senso di appartenenza tra le comunità di emigrati. Il racconto allegorico mostra il contrasto tra la precaria realtà dei migranti e quella delle popolazioni locali privilegiate che preferirebbero vederli scomparire".

Il film dovrebbe avere Yann Demange (White Boy Rick) alla regia, e vedere Riz Ahmed tra i membri del cast, ma come riportato anche dal sito, devono ancora arrivare conferme e dichiarazioni ufficiali dalle parti coinvolte.