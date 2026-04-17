Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 17 aprile

Maurizio Crozza torna stasera 17 aprile alle 21:30 anche in streaming su discovery+. Tra le maschere inedite di questa stagione e i grandi ritorni, ecco cosa aspettarsi dallo show satirico.

Stasera, venerdì 17 aprile alle 21:30, torna l'appuntamento imperdibile sul NOVE e discovery+ con Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza. Il format si conferma un pilastro della satira italiana, capace di trasformare la complessa attualità politica e sociale in una narrazione esilarante e mai banale.

Il fenomeno degli ascolti di Fratelli di Crozza

Il programma non è solo un cult della critica, ma un vero successo di pubblico:

Picchi di ascolto: Oltre 1,6 milioni di telespettatori.

Share: 7,5% sul pubblico totale.

Accessibilità: Oltre alla diretta TV, le puntate sono disponibili in streaming e on-demand su discovery+.

I protagonisti della stagione

La forza di questa edizione risiede nel mix perfetto tra "vecchie glorie" e nuove maschere che fotografano il momento storico attuale.

Maurizio Crozza nei panni di Vittorio Feltri

I nuovi personaggi di questa stagione

In questa stagione, Crozza ha ampliato il suo repertorio puntando l'occhio sui protagonisti del dibattito internazionale e dei casi di cronaca più discussi:

Nuovi volti del Governo: Approfondimenti satirici sui ministri - come Guido Crosetto e Antonio Tajani - più in vista del panorama politico attuale, con focus sulle gaffe e le dichiarazioni più virali

Figure del giornalismo e dell'opinione: Nuove imitazioni di conduttori e opinionisti che affollano i talk show serali, come Aldo Cazzullo e Vincenzo Schettini.

I grandi ritorni (Quello che abbiamo già visto)

Non mancano i pilastri dello show che continuano a evolversi insieme ai fatti del giorno:

Vincenzo De Luca: Ormai un classico, con le sue iperboli e le dirette Facebook leggendarie.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni: Le parodie dei leader di governo che analizzano le dinamiche interne alla coalizione.

Beppe Sala e i sindaci: La satira sulla gestione delle grandi città e le contraddizioni della politica locale.

Le figure del mondo economico: Da Flavio Briatore alle analisi "semplificate" dei guru della finanza.

Cosa aspettarsi stasera?

L'appuntamento di stasera si preannuncia denso: Crozza analizzerà i fatti salienti degli ultimi giorni, filtrando le tensioni sociali attraverso la lente della satira. Per scoprire chi salirà sul palco e quali saranno le nuove "vittime" del suo talento camaleontico, non resta che sintonizzarsi su NOVE (canale 9) e in streaming su discovery+.