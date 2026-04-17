Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 17 aprile

Stasera, venerdì 17 aprile alle 21:30, torna l'appuntamento imperdibile sul NOVE e discovery+ con Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza. Il format si conferma un pilastro della satira italiana, capace di trasformare la complessa attualità politica e sociale in una narrazione esilarante e mai banale.
Il fenomeno degli ascolti di Fratelli di Crozza
Il programma non è solo un cult della critica, ma un vero successo di pubblico:
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Picchi di ascolto: Oltre 1,6 milioni di telespettatori.
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Share: 7,5% sul pubblico totale.
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Accessibilità: Oltre alla diretta TV, le puntate sono disponibili in streaming e on-demand su discovery+.
I protagonisti della stagione
La forza di questa edizione risiede nel mix perfetto tra "vecchie glorie" e nuove maschere che fotografano il momento storico attuale.
I nuovi personaggi di questa stagione
In questa stagione, Crozza ha ampliato il suo repertorio puntando l'occhio sui protagonisti del dibattito internazionale e dei casi di cronaca più discussi:
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Nuovi volti del Governo: Approfondimenti satirici sui ministri - come Guido Crosetto e Antonio Tajani - più in vista del panorama politico attuale, con focus sulle gaffe e le dichiarazioni più virali
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Figure del giornalismo e dell'opinione: Nuove imitazioni di conduttori e opinionisti che affollano i talk show serali, come Aldo Cazzullo e Vincenzo Schettini.
I grandi ritorni (Quello che abbiamo già visto)
Non mancano i pilastri dello show che continuano a evolversi insieme ai fatti del giorno:
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Vincenzo De Luca: Ormai un classico, con le sue iperboli e le dirette Facebook leggendarie.
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Matteo Salvini e Giorgia Meloni: Le parodie dei leader di governo che analizzano le dinamiche interne alla coalizione.
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Beppe Sala e i sindaci: La satira sulla gestione delle grandi città e le contraddizioni della politica locale.
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Le figure del mondo economico: Da Flavio Briatore alle analisi "semplificate" dei guru della finanza.
Cosa aspettarsi stasera?
L'appuntamento di stasera si preannuncia denso: Crozza analizzerà i fatti salienti degli ultimi giorni, filtrando le tensioni sociali attraverso la lente della satira. Per scoprire chi salirà sul palco e quali saranno le nuove "vittime" del suo talento camaleontico, non resta che sintonizzarsi su NOVE (canale 9) e in streaming su discovery+.