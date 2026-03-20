Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 20 marzo

Stasera su NOVE e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza. Tra nuovi personaggi, imitazioni e monologhi pungenti, la satira politica e sociale continua a conquistare il pubblico.

Questa sera, venerdì 20 marzo, in prima serata sul NOVE, torna uno degli appuntamenti più attesi della settimana televisiva: Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza. Negli ultimi anni il programma si è affermato come uno dei punti di riferimento della satira italiana, capace di raccontare l'attualità con uno stile unico, tra comicità e riflessione.

Successo di ascolti e pubblico affezionato

Il successo dello show è confermato dai dati Auditel: picchi di oltre 1,2 milioni di telespettatori e il 5,9% di share. Numeri che dimostrano quanto il pubblico apprezzi la capacità di Crozza di combinare ironia e critica sociale, rendendo ogni puntata un appuntamento imperdibile della TV italiana del venerdì sera.

Maurizio Crozza: il protagonista della satira italiana

Protagonista assoluto è Crozza, artista camaleontico e versatile, noto per trasformarsi in decine di personaggi diversi. I suoi monologhi pungenti offrono uno sguardo ironico e intelligente sui principali fatti politici e sociali della settimana, mantenendo un equilibrio tra intrattenimento e riflessione. La sua satira è ormai riconoscibile e apprezzata da milioni di spettatori.

Maurizio Crozza imita Vincenzo Schettini

Nuovi personaggi e imitazioni della stagione 2026

Partita lo scorso 6 marzo 2026, la nuova stagione porta in scena nuovi volti e grandi ritorni, con un mix di satira, attualità e imitazioni che continua a essere uno dei punti forti della TV del venerdì sera:

Nicola Gratteri, il procuratore ironizzato per il suo piglio deciso

Vincenzo Schettini, insegnante e youtuber

Aldo Cazzullo, tra editoriali e costume

Adolfo Urso, tra economia e Made in Italy

I protagonisti della politica e altri volti ricorrenti

Non mancano i grandi nomi della politica italiana, spesso al centro di sketch e parodie:

Giorgia Meloni, anche nella versione satirica "Giorgia Pitony"

Matteo Salvini

Sergio Mattarella

Carlo Nordio

Altri volti ricorrenti completano il cast satirico, tra cui Gianluigi Nuzzi e Vittorio Feltri.

Appuntamento imperdibile per stasera

L'appuntamento è quindi per questa sera sul NOVE e in streaming su Discovery+ con una puntata che promette divertimento, satira e riflessione. Fratelli di Crozza continua a confermarsi un punto di riferimento della comicità intelligente, capace di raccontare l'attualità con uno stile unico.